Яке сьогодні, 25 березня, свято в Україні: що святкують

25 березня 2025 року — вівторок. 1126-й день війни в Україні.

Пам’ятні дати 25 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 25 березня:

1306 рік — Роберт Брюс став королем Шотландії, отримавши офіційну коронацію;

1596 рік — поблизу урочища Гострий Камінь відбулася битва між українськими повстанцями під проводом Северина Наливайка та армією польського гетьмана Станіслава Жолкевського;

1655 рік — астроном Християн Гюйгенс відкрив найбільший супутник Сатурна — Титан;

1668 рік — в Америці провели перші кінні перегони;

1807 рік — британський парламент більшістю голосів ухвалив закон, який офіційно заборонив работоргівлю у країні та її колоніях;

1807 рік — у Великій Британії почав діяти регулярний залізничний маршрут між Свонсі та Мамблзом, що стало початком пасажирських перевезень по залізниці;

1821 рік — під проводом Олександра Іпсіланті в Греції розпочалося повстання проти османського панування;

1848 рік — у Відні оприлюднили проєкт Конституції, розроблений комітетом на чолі з міністром внутрішніх справ Піллерсдорфом. Цей документ став частиною подій Весни народів;

1857 рік — жителі Брисбена (Австралія) вдруге за рік спостерігали сонячне затемнення;

1857 рік — француз Леон Скотт отримав патент на найдавніший пристрій для запису звуку;

1876 рік — збірна Вельсу з футболу зіграла свій перший матч, ставши однією з найстаріших національних команд у світі;

1916 рік — у США жінкам дозволили бути глядачками на боксерських поєдинках;

1917 рік — Тимчасовий уряд скасував смертну кару;

1957 рік — у Римі представники шести європейських країн підписали ключові угоди, що започаткували Європейське економічне співтовариство (ЄЕС) та Євратом;

1977 рік — музикант Елвіс Костелло випустив свій перший сингл "Less Than Zero";

1983 рік — Майкл Джексон уперше публічно продемонстрував свій знаменитий танцювальний рух "Місячна хода" під час виступу на телешоу "Motown 25: Yesterday, Today, Forever";

1988 рік — австралієць Невілл Паттен створив найменший у світі велосипед — діаметр його коліс не перевищував двох сантиметрів;

1992 рік — Верховна Рада України ухвалила закон, який визначив основні завдання Служби безпеки України;

1993 рік — в Україні засновано Центральне бюро Інтерполу;

2011 рік — Папа Римський затвердив новообраного предстоятеля Української греко-католицької церкви — Святослава Шевчука;

2013 рік — у Парижі поліція застосувала сльозогінний газ проти мітингувальників, які вимагали скасування закону про легалізацію одностатевих шлюбів. Під час протесту, що зібрав близько 300 тисяч осіб, затримано 96 демонстрантів, з них шістьох заарештовано.

Яке сьогодні свято в Україні і світі

25 березня в Україні святкують День Служби Безпеки України / Фото: pixabay.com

25 березня в Україні святкують День Служби Безпеки України. Це професійне свято людей, які працюють у сфері захисту національної безпеки, борються з загрозами державі та забезпечують порядок. СБУ офіційно з’явилася 25 березня 1992 року – після здобуття Україною незалежності. Її створили на базі колишніх радянських спецслужб, але вже як окрему, незалежну структуру, що працює на благо України. 2001 року тодішній президент видав указ, яким затвердив це свято. Цього дня проводять офіційні церемонії нагородження співробітників, згадують загиблих героїв, а також підбивають підсумки роботи служби за рік. Це свято є нагадуванням про важливість захисту держави та вшановує тих, хто щодня стоїть на сторожі безпеки України.

Також 25 березня Міжнародний день солідарності із затриманими та зниклими безвісти співробітниками. Це день, коли світ вшановує тих, хто через свою професійну діяльність – журналістику, правозахист чи гуманітарну роботу – опинився в небезпеці, зник безвісти або був незаконно ув’язнений. 25 березня 1985 року в Лівані викрали британського журналіста Алека Коллетта, який працював у Близькосхідному агентстві ООН для допомоги палестинським біженцям. Довгі роки про його долю нічого не було відомо, аж поки 2009 роуц знайшли його тіло. Саме цей трагічний випадок став символом і причиною створення дня солідарності. Цей день привертає увагу до тих, хто став жертвою репресій, переслідувань чи воєнних конфліктів через свою роботу. Часто такі люди просто зникають без сліду, а їхні рідні роками не можуть дізнатися правду.

А ще 25 березня Міжнародний день ненародженої дитини. Ідея цього дня виникла в Аргентині 1999 року, коли Папа Римський Іван Павло ІІ підтримав ініціативу вшанування пам’яті ненароджених дітей. Дату 25 березня обрали через її релігійне значення – це день, коли в християнстві святкують Благовіщення, коли Діва Марія дізналася, що стане матір’ю Ісуса. З часом традиція поширилася на інші країни, зокрема там, де сильно розвинені християнські традиції, і тепер цей день відзначають в багатьох частинах світу. Цей день не лише для скорботи, а й для того, щоб звернути увагу на значення сімейних цінностей, моральних переконань і важливість підтримки кожної майбутньої матері.

25 березня Всесвітній день ретроспективи. Це день, коли акцентують увагу на практиці оцінки пройдених етапів, щоб зрозуміти, що вдалося, а що можна змінити на краще. Цей день виник серед професіоналів, таких як менеджери проектів та розробники програмного забезпечення, для яких ретроспективи стали необхідною частиною роботи. З часом ця практика стала важливою не тільки для робочих команд, але й для багатьох людей у різних сферах, оскільки вміння аналізувати минуле та отримувати з нього уроки допомагає досягати кращих результатів у майбутньому. Ретроспектива — це процес оцінки виконаної роботи або завершеного етапу для того, щоб зрозуміти, що було зроблено правильно, а що можна вдосконалити. Це ефективний інструмент, який допомагає вчитися на досвіді та знаходити нові шляхи розвитку.

Також 25 березня Міжнародним днем вафель. Цей день створений для того, щоб віддати шану смачним хрустким ласощам, які завоювали серця людей по всьому світу. Хоча точна дата заснування свята не відома, вафлі мають дуже давню історію. Їх почали готувати ще в середньовічній Європі, коли їх виготовляли за допомогою спеціальних пресів. Вафлі, які ми знаємо сьогодні, стали популярними в 19 столітті, коли з'явилися більш доступні прес-формочки для їх випікання. Вафлі — це хрустка випічка, яку готують з рідкого тіста на спеціальних пресах. Вони мають характерну текстуру з ромбоподібними візерунками та можуть бути різними: від тонких і хрустких до м'яких. Вафлі часто подають з різноманітними начинками, такими як шоколад, мед, ягоди, фруктові сиропи чи морозиво.