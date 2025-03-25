День ангела 25 березня: кого та як вітати з іменинами

25 березня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 25 березня

25 березня 2025 року привітайте з іменинами Сава, Тихон.

Сава — давньогрецьке походження, означає "мудрець". В дитинстві неймовірно спокійний, добродушний. В дорослому віці стає обережним, розважливим, відповідальним.

Тихон — давньогрецьке ім'я, перекладається як "тихий". В дитинстві не примхливий, ввічливий, вихований. В дорослому віці стає серйозним, самостійним, доброзичливим.

День ангела 25 березня — душевні привітання в прозі

День ангела 25 березня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з чудовим святом — твоїм Днем Ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди був поруч, охороняв тебе від усіх негараздів і дарував удачу. Нехай у твоєму житті буде більше радості, любові та гармонії!

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З Днем Ангела! Нехай твій Ангел-охоронець оберігає тебе від усіх негараздів, а на твоєму життєвому шляху завжди буде світло і тепло. Бажаю здоров’я, щастя і нескінченної удачі!

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З чудовим святом тебе, з твоїм Днем Ангела! Бажаю, щоб твій Ангел завжди оберігав тебе, дарував тобі силу і натхнення для досягнення твоїх цілей. Нехай у твоєму житті панує любов і гармонія!

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Вітаю з Днем Ангела! Нехай цей день принесе тобі радість і благословення. Бажаю, щоб твій Ангел завжди був поряд і допомагав у важкі моменти, а твоє серце наповнювалось тільки позитивними емоціями.

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З Днем Ангела, дорогий друже! Нехай твій ангел-охоронець дарує тобі мудрість, терпіння і силу, а життя твоє буде наповнене щастям і удачею.

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