В США могут превратить бомбардировщик B-21 в истребитель шестого поколения, – The Telegraph

Эксперт отметил, что Соединенные Штаты могут пересмотреть ряд своих программ.

К 2030-м годам военно-воздушные силы США могут существенно увеличить свои бомбардировочные мощности, если Northrop Grumman предоставит более 100 новых стелс-бомбардировщиков B-21 Raider.

Об этом сообщило издание The Telegraph.

В частности, благодаря последним достижениям в сфере ракетных технологий и беспилотников появляется перспектива создания стелс-бомбардировщика с возможностью использования вооружения типа "воздух-воздух".

Сообщается, что ВВС США могут пересмотреть планы и бюджет, чтобы позволить себе более 100 таких бомбардировщиков. В этом случае дополнительные B-21 могли бы выполнять задачи, ранее запланированные для программы Next-Generation Air Dominance, нацеленной на создание первого в мире истребителя шестого поколения. Однако, как отмечается, руководство ВВС еще летом отказалось от этой программы, поскольку стоимость одного истребителя должна составить 300 миллионов долларов — втрое дороже F-35 Lightning.

Требования к NGAD возникли из-за необходимости развернуть стелс-истребители на территории западной части Тихого океана – региона с ограниченным количеством авиабаз США и их союзников. Истребитель шестого поколения должен иметь большую дальность полета и способность нести больше ракет по сравнению с нынешними самолетами, а также возможность радиосвязи с новыми беспилотными истребителями, контролируемыми искусственным интеллектом и разрабатываемых ВВС. Эксперт Дэвид Акс отмечает, что B-21 имеет немало общего с проектом истребителя шестого поколения, за исключением способности к сверхзвуковым скоростям и высокой маневренности.

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"Бомбардировщик способен преодолевать расстояния в тысячи километров, унося на себе тонны боеприпасов и связываясь защищенной сетью с находящимися поблизости беспилотниками", — говорится в статье.

Отмечается, что B-21, вооруженный ракетами класса "воздух-воздух", может оказаться не менее угрожающим, чем истребители. На этом акцентировал внимание также генеральный директор Northrop Grumman Кэти Уорден.

"Если ВВС выберут больше B-21 и вообще откажутся от NGAD, любители авиации с легким удивлением обнаружат, что первый в мире истребитель шестого поколения... бомбардировщик", — сообщается в материале.

Напомним, французы готовятся соединить вертолеты с FPV-дронами, как раньше делали россияне.

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