Синоптики здивували прогнозом: чого очікувати в листопаді

Погода в Україні знову зміниться. У деяких регіонах все ще можливі погодні сюрпризи.

Усі подробиці розповіли в ексклюзиві TSN.UA.

За словами метеорологині Наталії Птухи, на понеділок в Україні припав пік негоди у вигляді поривів вітру та опадів, а у північно-східній частині – у вигляді навіть мокрого снігу. Це явище було пов'язане з циклоном, який прийшов на північний схід від території України.

Зокрема, сильний вітер зривав дахи і утеплення з будинків у Києві. Частково злітали балкони, а все це летіло в автівки.

У Кривому Розі штормовий вітер також повалив дерева. У Чернігівській області негода обірвала електромережі у 66 населених пунктах, знеструмленими залишилися понад 15 тисяч споживачів.

4 листопада в Харкові почалася зима, і люди ділилися в Мережі відео з першим снігом.

За словами синоптикині, до кінця тижня вітер вщухне, адже 5 листопада на територію України впливає поле високого тиску – антициклон. Він забезпечує в більшості областей погоду без опадів. Водночас на північному сході та сході України 6 листопада ще можливі залишкові процеси у вигляді невеликого мокрого снігу.

Вона також зазначила, що про сильне похолодання наразі ще не йдеться. Денні максимуми наприкінці тижня трішечки підвищаться, наприклад, у столиці може бути зокрема до +9 градусів.

Коли українцям очікувати морозів

Узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що листопад для всіх регіонів України розпочнеться однаково, тобто тепло збережеться. А от продовжиться місяць по-різному — що далі на північ і схід, то раніше настане холод.

Холоднішати почне у другій декаді, температура до кінця місяця поступово знизиться від +6+7 до +3+4 градусів удень і від 0+3 градусів тепла до 1-2 градусів морозу вночі. З холодами прийдуть опади, вся третя декада очікується "мокрою", пройдуть дощі з мокрим снігом. Найбільше дощитиме на Буковині і Хмельниччині. А от на півночі погода у листопаді буде різною.

У Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Дніпропетровській областях листопад розпочнеться з +12+13 градусів удень, далі кілька днів буде +5+7 і знову — +9+11. Вночі холодніше на 5-7 градусів, трохи дощитиме.

Натомість у східних областях денна температура швидко впаде з +10+12 градусів до +5+6 і триматиметься такою протягом двох тижнів. Надалі похолоднішає ще на 2-3 градуси, а через те, що небо часто буде малохмарним, вночі очікуються заморозки до -2 градусів. Опадів у регіоні прогнозується мало, і будуть вони незначними.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПОГОДА ЗНОВУ РІЗКО ЗМІНИТЬСЯ! Листопад готує сюрпризи для України!

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