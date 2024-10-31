Катастрофічна повінь в Іспанії: кількість загиблих наближається до сотні

Валенсія спочатку постраждала від аномально величезного граду, а потім дощі спровокували руйнівну повінь.

29 жовтня в іспанській Валенсії сталася жахлива повінь, унаслідок якої загинула 95 людtq. А цілі передмістя опинилися під водою. Потік зносив мости, автомобілі.

Про це повідомляє AP.

Екстрені служби у східному регіоні Валенсія повідомили про 92 загиблих. Ще двоє людей загинули в сусідньому регіоні Кастилія-Ла-Манча, також про одну смерть повідомила південна Андалусія.

Фото: Associated Press

Рятувальники та понад 1,1 тисяч солдатів з іспанських підрозділів екстреного реагування були направлені до постраждалих районів. Центральний уряд Іспанії створив кризовий комітет задля координації рятувальних робіт.

За вісім годин у Валенсії випало більше опадів, ніж за попередні 20 місяців. Пошукові роботи у важкодоступних місцях тривають.

Estos son los trabajadores de Ikea atrapados en Valencia. La empresa no paró la actividad por la DANA. Empresarios y dirigentes políticos son los responsables de no haber paralizado las actividades. En este sistema capitalista no valemos nada. pic.twitter.com/plyNkgkJHF — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) October 30, 2024

Очікується, що кількість загиблих різко зросте, оскільки екстрені служби продовжують пошуки десятків людей, які, як повідомляється, досі вважаються зниклими безвісти.

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