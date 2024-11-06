Дональд Трамп во второй раз станет президентом США – СМИ

Трамп станет первым президентом, который прослужит два непоследовательных срока после Гровера Кливленда в 1892 году.

Во вторник, 5 ноября, состоялось голосование за следующего президента Соединенных Штатов Америки. На эту должность претендовали вице-президент США Камала Гаррис и экспрезидент Дональд Трамп.

Об этом сообщает Reuters.

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, скорее всего, станет 47 президентом США. Согласно сообщениям американских СМИ, он получил 279 голосов избирателей, необходимых для победы в Белом доме во второй раз.

Также читайте День выборов в США: что Харрис и Трамп говорят о конце войны в Украине

"Он стал первым президентом более чем за 120 лет, который потерял Белый дом, а затем вернулся и снова его выиграл, после президента Гровера Кливленда в 1892 году", – пишет издание The Hill.

Также предварительные итоги Fox News свидетельствовали, что Трамп набрал 277 голосов избирателей, обеспечивая победу на выборах.

По информации BBC, Дональд Трамп лидировал во всех шести "шатких" штатах — Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Висконсине и Пенсильвании — подсчитано от нескольких процентов до более чем 90% голосов.

Кроме того, по предварительным результатам выборов в Конгресс США, Республиканская партия получила большинство мест в Сенате, получив 51 место, тогда как Демократическая партия имеет 43 или 42 места в зависимости от источника. Таким образом, республиканцы обеспечили контроль над верхней палатой Конгресса на следующий год. Ранее большинство в Сенате принадлежало демократам с 51 местом против 49 у республиканцев.

Напомним, Дональд Трамп выступил в Палм-Бич во Флориде перед своими поклонниками с победной речью.

Читайте также: