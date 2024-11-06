Как победа Трампа повлияет на войну в Украине: нардеп объяснил

Есть вероятность, что США усилят санкционное давление на Россию или предоставят необходимое вооружение.

Нардеп от "Слуги народа" Егор Чернев заявил, что не видит готовности США увеличивать бюджет в помощь Украине.

В комментарии Новости.LIVE он отметил, что взамен после победы Дональда Трампа Украина может получить определенные кредиты, как уже неоднократно отмечали республиканцы.

По словам Чернева, есть вероятность, что США усилят санкционное давление на Россию или окажут необходимое вооружение.

Однако, по его словам, все будет зависеть от того, как будут развиваться события. По всей вероятности, это будет реакцией на действия Кремля в ответ на предложение завершить войну.

Напомним, кандидат в президенты США Дональд Трамп выступил перед своими поклонниками во Флориде с победной речью. Во время выступления он назвал себя 47 президентом США. Сайт ТСН.ua собрал главные заявления Трампа.

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