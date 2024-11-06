Трамп выступил с победной речью: главные заявления

Трамп заявил о своей победе на выборах в США.

Кандидат в Президенты США Дональд Трамп выступил перед своими поклонниками во Флориде с победной речью. В ходе выступления он назвал себя 47-м президентом США.

Сайт ТСН.ua собрал главные заявления Трампа:

"Больше никаких войн, я собираюсь остановить войны".

"Республиканцы сохранят контроль над Палатой представителей и выиграют большинство в Сенате".

"Этот результат в президентской гонке — политическая победа, которую раньше не знала история США".

“Наш курс развернется на 180%. Мы это сделаем везде, во всех сферах, и это будет время, когда американцы вернут контроль в своей стране”.

“Это действительно будет золотой век Америки. Мы сделаем Америку более сильной, здоровой и преуспевающей, чем когда-либо".

"Здесь для того, чтобы сдержать обещания и сделать Америку более безопасной, богатой и сильной страной для каждого из американцев".

Трамп намерен бороться с нелегальной миграцией и усилить границы и сократить налоги.

Экс-кандидату в президенты Роберту Фрэнсису Кеннеди предложат пост в системе здравоохранения.

Дональда Трампа поздравили с победой президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Сербии Александр Вучич и канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Напомним, на выборах президента США Трамп набрал 277 голосов избирателей из 270, необходимых для победы. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон объявил Трампа избранным президентом.

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