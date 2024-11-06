Трамп выступил с победной речью: главные заявления

Трамп заявил о своей победе на выборах в США.
Кандидат в Президенты США Дональд Трамп выступил перед своими поклонниками во Флориде с победной речью. В ходе выступления он назвал себя 47-м президентом США.
Сайт ТСН.ua собрал главные заявления Трампа:
- "Больше никаких войн, я собираюсь остановить войны".
- "Республиканцы сохранят контроль над Палатой представителей и выиграют большинство в Сенате".
- "Этот результат в президентской гонке — политическая победа, которую раньше не знала история США".
- “Наш курс развернется на 180%. Мы это сделаем везде, во всех сферах, и это будет время, когда американцы вернут контроль в своей стране”.
- “Это действительно будет золотой век Америки. Мы сделаем Америку более сильной, здоровой и преуспевающей, чем когда-либо".
- "Здесь для того, чтобы сдержать обещания и сделать Америку более безопасной, богатой и сильной страной для каждого из американцев".
- Трамп намерен бороться с нелегальной миграцией и усилить границы и сократить налоги.
- Экс-кандидату в президенты Роберту Фрэнсису Кеннеди предложат пост в системе здравоохранения.
Дональда Трампа поздравили с победой президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Сербии Александр Вучич и канцлер Австрии Карл Нехаммер.
Напомним, на выборах президента США Трамп набрал 277 голосов избирателей из 270, необходимых для победы. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон объявил Трампа избранным президентом.
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