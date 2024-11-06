Будут готовы через 1 минуту: кулинар поделилась секретом, как очень быстро сварить макароны

Макароны – одно из самых популярных блюд среди украинцев. Они достаточно легко и быстро варятся, а еще подходят практически к любым мясным или рыбным продуктам.

Опытные повара утверждают, что макароны вообще можно сварить за 1 минуту, если знать один простой секрет.

К тому же такой альтернативный способ приготовления макарон еще и помогает сэкономить на оплате коммунальных услуг.

Сначала женщина наливает в миску холодную воду и бросает туда макаронные изделия, которые собирается готовить. Затем она оставляет их замачиваться примерно на 1 час, занимаясь в это время своими делами.

По истечении этого часа женщина кипятит достаточное количество воды в кастрюле, бросает туда замоченные макароны и через 1 минуту достает уже готовое блюдо.

Пользователь TikTok говорит, что такой способ не только помогает быстрее приготовить обед или ужин, но и уменьшает расходы на электроэнергию, особенно, если вы будете готовить макароны довольно часто.

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