Дональд Трамп вдруге стане президентом США – ЗМІ

Трамп стане першим президентом, який прослужить два непослідовні терміни після Гровера Клівленда у 1892 році.

У вівторок, 5 листопада, відбулося голосування за наступного президента Сполучених Штатів Америки. На цю посаду претендували віцепрезидентка США Камала Гарріс та експрезидент Дональд Трамп.

Про це повідомляє Reuters.

Кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп, швидше за все, стане 47-м президентом США. Згідно з повідомленнями американських ЗМІ, він отримав 279 голосів виборців, необхідних для перемоги в Білому домі вдруге.

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"Він став першим президентом за понад 120 років, який втратив Білий дім, а потім повернувся і знову його виграв, після президента Гровера Клівленда в 1892 році", – пише видання The Hill.

Також попередні підсумки Fox News свідчили, що Трамп набрав 277 голосів виборників, забезпечуючи собі перемогу на виборах.

За інформацією ВВС, Дональд Трамп лідирував в усіх шести "хитких" штатах – Аризоні, Джорджії, Мічигані, Неваді, Вісконсині та Пенсільванії – підраховано від кількох відсотків до більш ніж 90% голосів.

Окрім цього, за попередніми результатами виборів до Конгресу США, Республіканська партія здобула більшість місць у Сенаті, отримавши 51 місце, тоді як Демократична партія має 43 або 42 місця, залежно від джерела. Таким чином, республіканці забезпечили контроль над верхньою палатою Конгресу на наступний рік. Раніше більшість у Сенаті належала демократам із 51 місцем проти 49 у республіканців.

Нагадаємо, Дональд Трамп виступив у Палм-Біч у Флориді перед своїми прихильниками з переможною промовою.

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