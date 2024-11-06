Гарріс перемогла Трампа у "пророчому" регіоні

У США триває підрахунок голосів на виборах президента.

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс здобула перемогу над республіканцем Дональдом Трампом за голосами виборців у так званому "пророчому регіоні".

Про це пише New York Post.

Таким регіоном у Сполучених Штатах Америки вважається острів Гуам.

Гуам - організована неінкорпорована територія США. Це означає, що він перебуває під управлінням США, але не є їх невід'ємною частиною.

За даними ЗМІ, результати голосування тут правильно пророкували переможця на всіх виборах президента.

Попри те, що результати виборів на острові не враховуються у голосуванні, для політологів та соціологів вони відіграють важливу роль, зазначило видання.

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Нагадаємо, ТСН.ua пропонує стежити за свіжими новинами в текстовій онлайн-трансляції, де ми розповідатимемо про все довкола голосування та оперативно повідомимо результати виборів у США.

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