"Возможно, нас отдадут Путину": военный – о победе Трампа

Трамп победил на выборах, но Украина еще не проиграла.

Что будет делать избранный президентом США Дональд Трамп для безопасности на европейском континенте – пока неизвестно. Однако точно известно, что Украине "надо сражаться".

Об этом украинский военный и руководитель инициативы A.Drones Юрий Касьянов написал в Сети.

"Трамп победил. Но мы еще не проиграли. Кто знает, что будет делать Трамп-президент для безопасности на Европейском континенте. Возможно, нас отдадут путину, как в 1938-м подарили Гитлеру Чехословакию. Может — наоборот", — предположил военный.

Он отметил, что одно известно точно: во избежание унижения, изнасилования, мученической смерти в плену, чтобы снова не попасть под сапог империи, которая на этот раз уж точно уничтожит все украинское, надо сражаться.

Касьянов отметил, что необходима тотальная мобилизация всех военных, производственных сил, гражданского общества и государства.

"И да – нам очень нужны военные и гражданские лидеры, способные объединить нацию, страну и выиграть войну", – добавил военный.

Напомним, подполковник армии США украинского происхождения Александр Виндман сказал в комментарии ТСН, что "Трамп – это абсолютная катастрофа, когда Украину могут отстранить от всего. Я не сомневаюсь, что для Путина это будет сигнал гнуть дальше свою линию".

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