Женщина умерла с прикрепленной к дивану кожей, просидев на нем шесть лет (фото)

Женщина из Флориды, США, проведшая шесть лет на своем диване, скончалась в больнице после того, как ее кожа прикрепилась к нему.

Об этом пишет LADbible.

В 90-х годах 39-летняя Гейл Лаверн Гриндс сломала ногу. Ростом всего 147 см, несчастная женщина сломала ногу снова, вскоре после того, как первый перелом зажил. Второй перелом ноги, как сообщается, повлиял на ее психическое здоровье, и Гриндс полагала, что, оставаясь на диване, она спасет себя от дальнейших травм.

К удивлению своего партнера Германа Томаса, женщина больше никогда не вставала с дивана в своей квартире. После многих лет сидения она страдала ожирением и весила 216 кг.

Через шесть лет ее кожа начала прилипать к ткани дивана, причем официально не было установлено, как именно.

"Я пытался заботиться о ней лучше", — сказал тогда ее партнер Томас. "Я хотел бы стащить ее с дивана, но она не позволила мне".

Как сообщается, Гриндс не могла даже подняться, чтобы сходить в туалет, и наконец члены ее семьи позвонили в службу спасения, когда у нее возникли проблемы с дыханием.

По сообщениям, на место прибыли 12 пожарных, а также специально изготовленные деревянные носилки, чтобы вынести ее и диван из квартиры.

"Мы не смогли поместить ее в машину скорой помощи", – сказал начальник пожарно-спасательного округа Мартин Джим Лофредо.

Гейл Гриндс / Фото: Historic Flix

У спасателей не было другого выхода, кроме как использовать прицеп, прикрепленный к пикапу, чтобы доставить ее в больницу. Как сообщается, Гриндс умерла в 3:12 утра по местному времени, все еще привязана к дивану, по словам официальных лиц.

Сержантка шерифа округа Мартин, Дженилл Атлас, добавила: "Мы привыкли приходить к людям домой, когда дела обстоят хуже всего... И это нормально, мы научены этому. Но о чем-то подобном нельзя предупредить".

Джерри Томас, живший через дорогу в течение шести лет, сказал: "Все, что мы знали, это то, что там жил старый мужчина. Я и не подозревал, что в этом доме когда-то жила женщина. Очевидно, она долго лежала на этом диване".

Напомним, больного мужчину привезли в банк на больничной койке, чтобы снять его деньги. Это был единственный способ получить доступ к его счету.

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