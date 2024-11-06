Шмыгаль объявил ожидания Украины от Трампа

Премьер-министр заявил, что государство рассчитывает на ужесточение стратегического партнерства и приближение справедливого мира.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США и назвал ожидания Киева от Вашингтона.

Об этом глава украинского правительства написал в Сети.

"Приветствую Дональда Трампа с победой на выборах Президента США. Мы ожидаем эпоху сильных США при Вашем лидерстве", – отметил Шмыгаль.

"Рассчитываем на усиление нашего стратегического партнерства и приближение справедливого мира, на дальнейшую неизменную поддержку и реализацию новых двусторонних проектов", — добавил украинский премьер.

Напомним, ранее Трампа с победой на выборах поздравил президент Украины Владимир Зеленский. Он выразил надежду на продолжение поддержки со стороны США в войне с Россией.

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