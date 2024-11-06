Трамп может стать на сторону Украины: Стерненко назвал ключевые факторы

Прогнозировать политику Дональда Трампа по Украине пока сложно из-за его противоречивых заявлений. Однако нельзя с уверенностью утверждать, что он намерен отказаться от поддержки Украины.

Такое мнение выразил Сергей Стерненко, известный украинский общественный деятель в своем блоге.

Стерненко отметил, что негативные высказывания Дональда Трампа по Украине компенсируются его последующими заявлениями о стремлении содействовать заключению справедливого соглашения для завершения войны.

Кроме этого, в команде нового президента США есть люди, которые поддерживают Украину.

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"В команде Трампа есть очень много влиятельных республиканцев, которые поддерживают Украину. Я думаю, что многие вещи, в частности в политике Трампа в отношении Украины, еще могут измениться, ведь впереди еще несколько месяцев и наша сторона однозначно будет пытаться повлиять на Трампа", – говорит Сергей Стерненко.

Он добавил, что на Дональда Трампа будут оказывать давление союзники по НАТО, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, а также представители Великобритании, Польши и стран Балтии.

Напомним, что известный журналист Time Саймон Шустер описал, как повлияет победа Трампа в США на Украину. Он считает, что новый президент США попытается "договориться" с Россией об окончании войны.