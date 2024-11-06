Трамп може стати на бік України: Стерненко назвав ключові чинники

Прогнозувати політику Дональда Трампа щодо України наразі складно через його суперечливі заяви. Однак не можна впевнено стверджувати, що він має намір відмовитися від підтримки України.

Таку думку висловив Сергій Стерненко, відомий український громадський діяч, у своєму блозі.

Стерненко зауважив, що негативні висловлювання Дональда Трампа щодо України компенсуються його подальшими заявами про прагнення сприяти укладенню справедливої угоди для завершення війни.

Окрім цього у команді нового президента США є люди, які підтримують Україну.

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"В команді Трампа є дуже багато впливових республіканців, які підтримують Україну. Я думаю, що багато речей, зокрема в політиці Трампа щодо України, ще може змінитися, адже попереду ще декілька місяців й наша сторона однозначно буде намагатися вплинути на Трампа", – каже Сергій Стерненко.

Він додав, що на Дональда Трампа чинитимуть тиск союзники по НАТО, зокрема президент Франції Еммануель Макрон, а також представники Великої Британії, Польщі та країн Балтії.

Нагадаємо, що відомий журналіст Time Саймон Шустер описав, як впливатиме перемога Трампа у США на Україну. Він вважає, що новий президент США спробує "домовитись" із Росією про закінчення війни.