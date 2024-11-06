ГУР уразило дронами російські кораблі в Каспійському морі – ЗМІ

Могли бути уражені ракетні кораблі "Татарстан" та "Дагестан".

Сили ГУР Міноборони України вперше завдали ураження по російській флотилії в Каспійському морі. Атака дронами-камікадзе була влаштована вранці 6 листопада.

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на джерела в розвідці.

Внаслідок ударів дронів української розвідки уражень зазнали щонайменше два об'єкти у місті Каспійськ, що в Дагестані. Ймовірно, йдеться про ракетні кораблі "Татарстан" та "Дагестан". Також могли бути пошкоджені малі ракетні кораблі проєкту 21631.

Відстань від держкордону України до об’єкта ураження становить близько 1500 км.

За даними ЗМІ, на ураженому об’єкті базуються частини російських берегових військ, включно з морською піхотою.

Атакована ворожа флотилія завдавала ракетних ударів по Україні, а російський 177-й полк морської піхоти брав участь у боях у Херсонській і Запорізькій областях.

Окрім того, внаслідок операції української розвідки було призупинено роботу аеропорту в місті Махачкала.

Дрони ГУР вперше уразили російські військові кораблі в Каспійському морі

Нагадаємо, вранці 6 листопада росіяни заявили про атаку на Каспійськ у Дагестані за допомогою начебто українських дронів А-22 "Летюча лисиця". Вибухи в місті зняли на відео.

Як повідомили згодом у ЦПД, у Каспійську був атакований порт, де розташовані російські військові кораблі.

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