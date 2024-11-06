БпЛА атакували російський Дагестан (відео)

Невідомі безпілотники атакували Каспійськ у Дагестані 6 листопада. Там працювала ППО і лунали вибухи.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

У пабліках заявляють, що Каспійськ був зранку атакований начебто українським дроном А-22 "Летюча лисиця". У місті лунала стрілянина, ймовірно, через намагання збити дрони. Місцеві жителі почули два вибухи.

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Через загрозу БпЛА в місцевому аеропорту затримали два авіарейси до Москви і один до Пермі.

Голова Дагестану Сергій Маліков заявив про знищення безпілотника над містом.

Моменти польоту дрона і знищення потрапили на відео.

Дрони атакували Каспійськ у Дагестані

До слова, в кінці жовтня дрони атакували підприємства у Башкортостані за 1 500 км від кордону України.

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