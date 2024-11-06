БпЛА атакували російський Дагестан (відео)

Росіяни заявляють про атаку начебто українським дроном А-22 "Летюча лисиця".
Невідомі безпілотники атакували Каспійськ у Дагестані 6 листопада. Там працювала ППО і лунали вибухи.
Про це повідомляють російські телеграм-канали.
У пабліках заявляють, що Каспійськ був зранку атакований начебто українським дроном А-22 "Летюча лисиця". У місті лунала стрілянина, ймовірно, через намагання збити дрони. Місцеві жителі почули два вибухи.
Через загрозу БпЛА в місцевому аеропорту затримали два авіарейси до Москви і один до Пермі.
Голова Дагестану Сергій Маліков заявив про знищення безпілотника над містом.
Моменти польоту дрона і знищення потрапили на відео.
До слова, в кінці жовтня дрони атакували підприємства у Башкортостані за 1 500 км від кордону України.
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