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БпЛА атаковали российский Дагестан (видео)

БпЛА атаковали российский Дагестан (видео)

БпЛА атаковали российский Дагестан (видео)

Момент сбития дрона в Дагестане/Скриншот с видео

Россияне заявляют об атаке якобы украинским дроном А-22 "Летучая лиса".

Неизвестные беспилотники атаковали Каспийск в Дагестане 6 ноября. Там работала ПВО и раздавались взрывы.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

В пабликах заявляют, что Каспийск был утром атакован якобы украинским дроном А-22 "Летучая лиса". В городе звучала стрельба, вероятно, из-за попыток сбить дроны. Местные жители услышали два взрыва.

Из-за угрозы БпЛА в местном аэропорту задержали два авиарейса в Москву и один в Пермь.

Глава Дагестана Сергей Маликов заявил об уничтожении беспилотника над городом.

Моменты полета дрона и уничтожения попали на видео.

Дроны атаковали Каспийск в Дагестане

Дроны атаковали Каспийск в Дагестане

К слову, в конце октября дроны атаковали предприятия в Башкортостане в 1500 км от границы Украины.

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