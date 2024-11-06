БпЛА атаковали российский Дагестан (видео)

Россияне заявляют об атаке якобы украинским дроном А-22 "Летучая лиса".
Неизвестные беспилотники атаковали Каспийск в Дагестане 6 ноября. Там работала ПВО и раздавались взрывы.
Об этом сообщают российские телеграм-каналы.
В пабликах заявляют, что Каспийск был утром атакован якобы украинским дроном А-22 "Летучая лиса". В городе звучала стрельба, вероятно, из-за попыток сбить дроны. Местные жители услышали два взрыва.
Из-за угрозы БпЛА в местном аэропорту задержали два авиарейса в Москву и один в Пермь.
Глава Дагестана Сергей Маликов заявил об уничтожении беспилотника над городом.
Моменты полета дрона и уничтожения попали на видео.
К слову, в конце октября дроны атаковали предприятия в Башкортостане в 1500 км от границы Украины.
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