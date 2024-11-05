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В Турции прогремел взрыв на НПЗ (фото)

В Турции прогремел взрыв на НПЗ (фото)

Взрыв на заводе TÜPRAŞ в Турции/Фото: Milliyet

На место отправились много бригад медиков и полиции.

В Турции в провинции Коджаэли 5 ноября произошел взрыв на одном из самых крупных нефтеперерабатывающих заводов страны TÜPRAŞ.

Об этом сообщает Milliyet.

По информации издания, взрыв на предприятии TÜPRAŞ в провинции Коджаэли в районе Корфез произошел около 13:00 (12:00 по Киеву).

В результате взрыва в воздух поднялся столб дыма. На место отправились много бригад медиков и полиции. Чрезвычайники начали тушить пожар.

Мэр муниципалитета Коджаэли Тахир Бююкакин заявил, что взрыв произошел во время плановых учений на предприятии. По его словам, погибших и пострадавших нет.

В здании предприятия и окрестных домах была проведена эвакуация.

Взрыв на заводе TÜPRAŞ в Турции/Фото: Milliyet / ©
Взрыв на заводе TÜPRAŞ в Турции/Фото: Milliyet

Напомним, в октябре в Анкаре произошел теракт у аэрокосмической компании Turkish Aerospace Industries Inc. (TUSAŞ).

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