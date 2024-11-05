У Туреччині прогримів вибух на НПЗ (фото)

На місце вирушили багато бригад медиків і поліції.
У Туреччині у провінції Коджаелі 5 листопада стався вибух на одному з найбільших нафтопереробних заводів країни TÜPRAŞ.
Про це повідомляє Milliyet.
За інформацією видання, вибух на підприємстві TÜPRAŞ у провінції Коджаелі в районі Корфез пролунав близько 13:00 (12:00 за київським часом).
Внаслідок вибуху в повітря піднявся стовп диму. На місце вирушили багато бригад медиків і поліції. Надзвичайники почали гасити пожежу.
Мер муніципалітету Коджаелі Тахір Бююкакін заявив, що вибух стався під час планових навчань на підприємстві. За його словами, загиблих і постраждалих немає.
В будівлі підприємства та навколишніх будинках провели евакуацію.
Нагадаємо, у жовтні в Анкарі стався теракт біля аерокосмічної компанії Turkish Aerospace Industries Inc. (TUSAŞ).
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