У Туреччині прогримів вибух на НПЗ (фото)

На місце вирушили багато бригад медиків і поліції.

У Туреччині у провінції Коджаелі 5 листопада стався вибух на одному з найбільших нафтопереробних заводів країни TÜPRAŞ.

Про це повідомляє Milliyet.

За інформацією видання, вибух на підприємстві TÜPRAŞ у провінції Коджаелі в районі Корфез пролунав близько 13:00 (12:00 за київським часом).

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Внаслідок вибуху в повітря піднявся стовп диму. На місце вирушили багато бригад медиків і поліції. Надзвичайники почали гасити пожежу.

Мер муніципалітету Коджаелі Тахір Бююкакін заявив, що вибух стався під час планових навчань на підприємстві. За його словами, загиблих і постраждалих немає.

В будівлі підприємства та навколишніх будинках провели евакуацію.

Вибух на заводі TÜPRAŞ у Туреччині / Фото: Milliyet

Нагадаємо, у жовтні в Анкарі стався теракт біля аерокосмічної компанії Turkish Aerospace Industries Inc. (TUSAŞ).

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