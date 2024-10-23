У столиці Туреччини стався теракт біля аерокосмічної компанії, де виробляють F-16: відео

Внаслідок терористичного акту є загиблі та поранені.

У середу, 23 жовтня, у столиці Туреччини місті Анкарі стався вибух перед будівлею аерокосмічної компанії Turkish Aerospace Industries Inc. (TUSAŞ).

Про це повідомляє турецьке видання Aydinlik.

Міністр внутрішніх справ країни Алі Єрлікая у своїй заяві в соцмережі повідомив, що внаслідок теракту є загиблі та поранені. Додаткової інформаціії щодо кількості жертв та постраждалих він не надав.

На місце події були направлені силовики, пожежна команда та бригада медиків.

Після вибуху на місці теракту було чутно постріли. За попередньою інформацією, напад скоїв терорист-смертник.

У столиці Туреччини стався теракт біля аерокосмічної компанії

Відомо, що на цьому підприємстві відбувається ліцензійне виробництво реактивних літаків General Dynamics F-16 Fighting Falcon, легких транспортних/морських патрульних/розвідувальних літаків CASA/IPTN CN-235, пошуково-рятувальних літаків Cougar AS-532, бойових пошуково-рятувальних (CSAR) і універсальних гелікоптерів, а також проектування та розробка безпілотних літальних апаратів.

Після теракту із заявою виступив міністр промисловості та технологій Мехмет Фатіх Качир.

“Ми ніколи не відступимо від оборонної промисловості та національного технологічного руху. Національний технологічний рух і національна оборонна промисловість є ключем до повністю незалежної Туреччини”, - сказав урядовець.

Нагадаємо, у жовтні минулого року у столиці Туреччини Анкарі пролунав вибух біля будівель парламенту та Міністерства внутрішніх справ.

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