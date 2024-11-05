Війна в Україні ризикує "випадково" стати ядерною – Foreign Affairs

РФ порушила "священний принцип ядерної безпеки", коли почала ракетні атаки на Україну з військових баз, де зберігається ядерна зброя. Такі локації стають законною ціллю для ударів у відповідь.

Повномасштабна війна в Україні кілька разів могла перерости у ядерний конфлікт у зв’язку з "особливостями" зберігання росіянами ядерних боєголовок на військових базах.

Про це повідомляє Foreign Affairs.

Автори статті акцентують також на страшній небезпеці через небажання Росії належним чином убезпечити ядерні арсенали на заході своєї території на тлі збільшення прагнення України уражати цілі всередині РФ.

В публікації наголошується, що Україна має повне право захищатися таким чином. Там вказується на відсутність якихось ознак того, що українські війська навмисно спрямовуватимуть удари на місця зберігання ядерних боєголовок. Однак, оскільки удари українських дронів уже досягли Москви, очевидно, що щонайменше 14 російських ядерних сховищ тепер перебувають у межах досяжності БпЛА.

За інформацією видання, два таких об'єкти розташовані за близько 150 км від кордону з Україною ще п'ять – приблизно за 250-300 км. Це в межах досяжності сучасних ракет, які Україна отримує від західних партнерів, водночас ними ще заборонено завдавати ударів по російській території.

Відповідальність за переміщення ядерних боєголовок лежить безпосередньо на російському уряді, зазначають автори матеріалу. В РФ знають, що боєголовки не мають перебувати поблизу воєнних операцій. Так, після перших українських ударів дронами по Бєлгороду навесні 2023 року Росія швидко заявила, що в її тамтешньому сховищі більше не зберігаються ядерні боєголовки.

Водночас в РФ не робили жодних заяв щодо статусу ядерних боєголовок в інших місцях зберігання. Журналісти вважають, що на це є кілька причин. Наприклад, президент Росії Володимир Путін може вважати переміщення ядерної зброї ознакою слабкості. Крім того, вище керівництво країни-агресорки "може не усвідомлювати небезпеки", яку становить її ядерне озброєння, а ще "побоюватися", що країни НАТО можуть неправильно витлумачити процес переміщення і завдати превентивного удару по цих цілях.

"Можливість того, що український безпілотник або ракета влучить у боєголовку і спричинить вибух, який поширить матеріал, що розщеплюється, вже є серйозним ризиком. Але це не єдиний ризик", – йдеться у статті.

Більшу небезпеку становитиме переведення сховища у стан "оперативного хаосу" в разі захоплення території, де розміщена ядерна зброя. Захоплення території або дозволить "суб'єктам" захопити зброю, або ненавмисно спровокує Росію на використання ядерного озброєння по своєму ворогу.

Автори публікації звернули увагу, що Росія також порушила "священний принцип ядерної безпеки", коли почала ракетні атаки на Україну 24 лютого 2022 року і згодом почала робити це з військових баз, де зберігається ядерна зброя. Такі локації стають законною ціллю для ударів у відповідь.

Росіяни в березні 2022 використовували авіабазу "Енгельс-2" для атак ракетами "Кинджал", які також здатні нести ядерний заряд. Україна вже неодноразово атакувала цю базу безпілотниками. Це саме стосується і "Єйська", і "Морозовська".

Водночас експерти зазначають, що удар по сховищу ядерної зброї не призведе до вибуху боєголовок у разі, якщо вони не перебувають у процесі переміщення для технічного обслуговування або на залізничному перевантажувальному пункті. Це призвело б просто до потужного вибуху.

У матеріалі вказується, що для справжнього захисту ядерного арсеналу Росії необхідно припинити війну проти України. Поки цього не відбулося, росіянам слід перевезти подібні боєголовки з усіх баз, розташованих поблизу воєнних дій, та з авіабаз, звідки завдаються удари по українській цивільній інфраструктурі.

Нагадаємо, після початку операції добровольців легіону "Свобода Росії" та РДК в Бєлгородській області РФ навесні 2023 року влада почала термінову евакуацію ядерних боєприпасів зі сховища в регіоні. Про це повідомляло ГУР.

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