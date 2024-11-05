Война в Украине рискует "случайно" стать ядерной — Foreign Affairs

РФ нарушила "священный принцип ядерной безопасности", когда начала ракетные атаки на Украину с военных баз, где хранится ядерное оружие. Такие локации становятся законной целью для ответных ударов.

Полномасштабная война в Украине несколько раз могла перерасти в ядерный конфликт в связи с "особенностями" хранения россиянами ядерных боеголовок на военных базах.

Об этом сообщает Foreign Affairs.

Авторы статьи акцентируют также на страшной опасности из-за нежелания России должным образом обезопасить ядерные арсеналы на западе своей территории на фоне увеличения стремления Украины поражать цели внутри РФ.

В публикации отмечается, что у Украины есть полное право защищаться таким образом. Там указывается на отсутствие каких-либо признаков того, что украинские войска намеренно будут направлять удары на места хранения ядерных боеголовок. Однако поскольку удары украинских дронов уже достигли Москвы, очевидно, что по меньшей мере 14 российских ядерных хранилищ теперь находятся в пределах досягаемости БпЛА.

По информации издания, два таких объекта расположены в около 150 км от границы с Украиной, еще пять – примерно в 250-300 км. Это в пределах досягаемости современных ракет, которые Украина получает от западных партнеров, в то же время ими еще запрещено наносить удары по российской территории.

Ответственность за перемещение ядерных боеголовок лежит прямо на российском правительстве, отмечают авторы материала. В РФ знают, что боеголовки не должны находиться вблизи военных операций. После первых украинских ударов дронами по Белгороду весной 2023 года Россия быстро заявила, что в ее тамошнем хранилище больше не хранятся ядерные боеголовки.

В то же время, в РФ не делали никаких заявлений о статусе ядерных боеголовок в других местах хранения. Журналисты считают, что на это есть несколько причин. К примеру, президент России Владимир Путин может считать перемещение ядерного оружия признаком слабости. Кроме того, высшее руководство страны-агрессора "может не осознавать опасности", которую представляет ее ядерное вооружение, а еще "опасаться", что страны НАТО могут неправильно истолковать процесс перемещения и нанести превентивный удар по этим целям.

"Возможность того, что украинский беспилотник или ракета попадет в боеголовку и повлечет за собой взрыв, который распространит расщепляемый материал, уже является серьезным риском. Но это не единственный риск", — говорится в статье.

Большую опасность будет представлять перевод хранилища в состояние "оперативного хаоса" в случае захвата территории, где размещено ядерное оружие. Захват территории либо позволит "субъектам" захватить оружие, либо нечаянно спровоцирует Россию на использование ядерного вооружения по своему врагу.

Авторы публикации обратили внимание, что Россия также нарушила "священный принцип ядерной безопасности", когда начала ракетные атаки на Украину 24 февраля 2022 года и позже начала делать это с военных баз, где хранится ядерное оружие. Такие локации становятся законной целью для ответных ударов.

Россияне в марте 2022 года использовали авиабазу "Энгельс-2" для атак ракетами "Кинжал", которые также способны нести ядерный заряд. Украина уже не раз атаковала эту базу беспилотниками. То же самое касается и "Ейска", и "Морозовска".

В то же время, эксперты отмечают, что удар по хранилищу ядерного оружия не приведет ко взрыву боеголовок в случае, если они не находятся в процессе перемещения для технического обслуживания или на железнодорожном перегрузочном пункте. Это привело бы просто к мощному взрыву.

В материале указывается, что для защиты ядерного арсенала России необходимо прекратить войну против Украины. Пока этого не произошло, россиянам следует перевезти подобные боеголовки со всех баз, расположенных вблизи военных действий, и авиабаз, откуда наносятся удары по украинской гражданской инфраструктуре.

Напомним, после начала операции добровольцев легиона "Свобода России" и РДК в Белгородской области РФ весной 2023 года власти начали срочную эвакуацию ядерных боеприпасов из хранилища в регионе. Об этом сообщало ГУР.

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