Сын закрутил роман с 29-летней любимой своего отца: "Это не самое ужасное"

Мужчина признался, как роман с молодой и привлекательной любимой своего отца, превратился в шантаж.

Об этом пишет Mirror.

Его отец находится в отношениях с 29-летней женщиной уже два года после того, как пара познакомилась в Интернете. Сын утверждает, что она флиртовала с ним, когда отца не было рядом, и что у пары тайный роман. Но любовный треугольник стал еще более тернист после того, как отец признался, что планирует признаться своей молодой девушке. 22-летний сын хочет разорвать отношения, но девушка его отца этого не хочет – и угрожает рассказать отцу, если он это сделает.

Он объяснил, что его мать умерла, когда он был ребенком, и хотя отец воспитывал его, брата и сестру сам, он никогда не приводил в дом другую женщину. Лишь когда они разъехались, он завязал новые отношения. Называя себя "адекватным парнем", он вскоре познакомился в Интернете с "очень привлекательной" женщиной.

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"Я радовался за папу, хотя она ближе к моему возрасту, чем к нему, поэтому я подумал, что она немного молода для него. Неважно, они выглядели счастливо, поэтому я ничего не сказал. Сейчас они вместе уже два года, и мой папа обожает ее. Проблема в том, что в последнее время она флиртует со мной, когда папы нет рядом, и на семейной вечеринке в августе мы оказались на улице в страстных объятиях.

Сын также рассказал, что его отец часто работает в разъездах, а это значит, что им легко встречаться, и хотя он знает, что это неправильно, он сказал, что "увлекся" всем этим и продолжал вытеснять чувство вины на задний план, но теперь это гораздо сложнее после признания отца.

"Теперь мой отец сказал нам, детям, что хочет жениться на ней, и спросил, что мы все об этом думаем. Я был ошеломлен и сразу сказал ей, что наши отношения должны закончиться, но она очень расстроилась и пригрозила, что расскажет о нас отцу. Я чувствую, что что бы я ни делал, это все закончится катастрофой".

Совет, полученный сыном, заключался в том, что у него нет другого выбора, кроме как рассказать отцу правду: "Понятно, что он его не любит, и шантажировать тебя таким образом — это еще одно доказательство того, что он неприятный человек. Чего она надеется достичь?", "Ты должен признаться, извиниться и надеяться, что в конце концов тебя простят, но отец может быть взбешен".

Напомним, женатый мужчина завел 4 любовниц – все они жили в одном комплексе, не зная друг о друге. После вызова полиции его законная жена и любовницы все узнали.

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