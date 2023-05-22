РФ срочно вывозит ядерные боеприпасы из Белгородщины – ГУР

Российские власти проводят срочную эвакуацию ядерных боеприпасов из хранилища в Белгородской области.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире общенационального телемарафона.

Юсов подтвердил, что многого из того, что сообщают об эвакуации населения из Белгородской области, являются правдой.

"Есть дополнительная информация об эвакуационных мерах. В срочном режиме объект "Белгород-22", это хранилище ядерных боеприпасов – так же оккупанты эвакуируют из района", – сообщил представитель ГУР.

По его словам, это хранилище расположено недалеко от Грайворона.

По информации разведки, именно на этом объекте Россия хранила часть своих боезапасов для ядерного вооружения. Поэтому для эвакуации такого военного объекта россиянам нужно привлекать "серьезную" технику и соответствующее количество личного состава.

Ранее спикер ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" проводят операцию на территории Белгородской области, чтобы создать "полосу безопасности" для защиты гражданских украинцев.

В ответ губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в регионе был введен "режим контртеррористической операции".

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина не имеет "непосредственного отношения" к событиям, происходящим в Белгородской области.

ТСН.ua собрал все, что известно о событиях в Белгородской области 22 мая.