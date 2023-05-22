Еженедельно добавляем содержание для Украины от саммита НАТО в Вильнюсе – Зеленский

Президент сообщил о результатах встреч для Украины – ПВО, артиллерия, бронетехника, снаряды, тренировки – все это обязательно.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке саммита НАТО в Вильнюсе и пообещал еще больше оружия для украинских воинов.

Об этом Зеленский сообщил в обращении 22 мая.

"Мы уже начали готовить эту и ближайшие недели. Ожидаем новые встречи и переговоры, пока в большей степени – визиты к нам, в наше государство. Будет еще оружие для наших воинов. Еженедельно добавляем содержание для Украины от саммита в Вильнюсе. Мы делаем все, чтобы решение на саммите для нас было таким, которое сработает. Кстати, сегодня есть важная декларация от Парламентской ассамблеи НАТО. Вещи названы своими именами: четкое признание геноцидом преступления России против нашего государства, четкое осуждение рашистской идеологии, это правильная основа и для наших международных организаций", – отметил президент.

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Зеленский добавил, что он с командой готовится к нескольким промежуточным мерам безопасности в странах-соседях – тех, которые нас больше всегор поддерживают. Будут и новые обращения ради понимания миром Украины, ради укрепления наших связей с нашими партнерами.

"Такая наша интенсивная внешняя политика, разные нестандартные форматы, максимум полезного внимания мира к Украине, к нашей защите – будем все это продолжать. Все больше результатов для Украины – ПВО, артиллерия, бронетехника, снаряды, тренировки – все это обязательно", – резюмировал он.

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина ожидает от саммита НАТО в Вильнюсе "реального сигнала" о дальнейшем партнерстве, ведь сегодня Украина выполняет функцию НАТО, "разрушая агрессивную способность Российской империи".

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