Сняты все табу: Арестович объяснил, как визит Зеленского на саммит G7 поможет выиграть войну против РФ

За переломом на дипломатическом фронте последует окончательный перелом на поле боя, считает Арестович.

Военный обозреватель и бывший советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что визит Владимира Зеленского на саммит G7 поставил точку в позиции Запада по войне РФ, сняты все табу.

Об этом Арестович сказал во время разговора с российским журналистом Фейгином.

По его словам, этот визит позволил существовать двом важным принципам справедливого окончания войны:

⁃ отсутствие вооруженных формирований РФ на всей территории Украины;

⁃ страны G7 понимают мир в Украине так, как его понимает президент Зеленский.

"В связи с этим страны "Большой семерки" будут помогать Украине достичь этого мира столько, сколько этого нужно. Последние печати сломаны. Табу на самолеты и другие дальнобойные средства сняты. Теперь речь идет только о технических средствах оформления победы Украины на поле боя, если РФ и дальше будет упорствовать в своих ошибках", — отметил он.

Отныне, по его мнению, разговоры об "один шанс контрнаступления, "сценарии двух Корей", "принуждении Украины к миру" и других мечтах Кремля больше не актуальны.

Арестович уверен, что после визита в Японию военная помощь Украине не будет привязываться к контрнаступлениям. Запад дал добро на полное переоснащение "украинской военной машины" вроде НАТО. А ЕС в это время готовит многолетний пакет финансовой помощи Украине.

"Также формируются условия для реальных гарантий безопасности Украины к ежегодному саммиту НАТО в июле. Это перелом на дипломатическом фронте, за которым последует окончательный перелом на поле боя", — подытожил он.

Как сообщалось ранее, Зеленский подчеркнул, что в Хиросиме Украина была почетным участником работы "Большой семерки", а украинская тематика – центральной.

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