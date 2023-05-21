Проигнорировал повестку: суд признал мужчину виновным в уклонении от призыва и наказал

На Прикарпатье осужден 38-летний мужчина, который прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к военной службе, однако повестку, полученную в феврале 2023 года, проигнорировал. Военнообязанный уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации.

Об этом сообщила Ивано-Франковская областная прокуратура.

Мужчина был предупрежден о привлечении к ответственности за неявку в центр комплектования и социальной поддержки. Во время мобилизации в Украине, получив повестку, мужчина не явился в центре.

Суд признал мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 УК Украины) и присудил 1 год 6 месяцев лишения свободы.

Тем временем 23-летнего военнообязанного трижды "ловили" на границах с Молдовой, Венгрией и Польшей.

А на Закарпатье уклонист от призыва пытался вплавь переправиться через Тису.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Тисе утонуло уже 16 ухилянтов.

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