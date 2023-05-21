Какая категория пенсионеров может не платить за коммуналку

Пенсионеры, проживающие в сельской местности, имеют возможность не платить за коммунальные услуги, или же получить льготы на это.

Определенная категория пенсионеров может не платить за коммуналку. Речь идет, в частности, о тех, кто имеет возможность получить льготы на оплату услуг.

Об этом пишет "На пенсии".

Отмечается, что пенсионеры, проживающие в сельской местности, имеют возможность не платить за коммунальные услуги, или же получить льготы на это. При этом 100% скидки на оплату гарантированы пенсионерам, которые являются педагогическими или медицинскими работниками.

Льгота распространяется на оплату следующих услуг:

Жилье – квартплата, плата за услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий, управление многоквартирным зданием;

– квартплата, плата за услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий, управление многоквартирным зданием; Коммунальные услуги – снабжение холодной водой и горячей водой, водоотвод, тепло- и электроснабжение, природный газ, централизованное отопление, вывоз бытовых отходов;

– снабжение холодной водой и горячей водой, водоотвод, тепло- и электроснабжение, природный газ, централизованное отопление, вывоз бытовых отходов; Топливо и сжиженный газ.

Тем не менее, индексация касается не всех. Выплату не увеличили:

пенсионеры, которые продолжают работать, имеют маленький стаж и их расчетные выплаты менее 2100 гривен;

бывшие работники прокуратуры.

В то же время 600 гривен надбавки могут рассчитывать:

люди, получающие пенсию более чем в 20 930 гривен;

те, кто находится на пожизненном содержании государства (судьи и другие).

Напомним, председатель правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус рассказал, кому в этом году следует ожидать перерасчета и увеличения пенсий.

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