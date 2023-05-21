Какая категория пенсионеров может не платить за коммуналку

Пенсионеры, проживающие в сельской местности, имеют возможность не платить за коммунальные услуги, или же получить льготы на это.
Определенная категория пенсионеров может не платить за коммуналку. Речь идет, в частности, о тех, кто имеет возможность получить льготы на оплату услуг.
Об этом пишет "На пенсии".
Отмечается, что пенсионеры, проживающие в сельской местности, имеют возможность не платить за коммунальные услуги, или же получить льготы на это. При этом 100% скидки на оплату гарантированы пенсионерам, которые являются педагогическими или медицинскими работниками.
Льгота распространяется на оплату следующих услуг:
- Жилье – квартплата, плата за услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий, управление многоквартирным зданием;
- Коммунальные услуги – снабжение холодной водой и горячей водой, водоотвод, тепло- и электроснабжение, природный газ, централизованное отопление, вывоз бытовых отходов;
- Топливо и сжиженный газ.
Тем не менее, индексация касается не всех. Выплату не увеличили:
- пенсионеры, которые продолжают работать, имеют маленький стаж и их расчетные выплаты менее 2100 гривен;
- бывшие работники прокуратуры.
В то же время 600 гривен надбавки могут рассчитывать:
- люди, получающие пенсию более чем в 20 930 гривен;
- те, кто находится на пожизненном содержании государства (судьи и другие).
Напомним, председатель правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус рассказал, кому в этом году следует ожидать перерасчета и увеличения пенсий.
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