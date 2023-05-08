Повышение пенсий 2023: кто может на это рассчитывать

Во время мартовской индексации были перечислены выплаты 10,5 млн. украинских пенсионеров.

Глава правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус рассказал, кому в этом году следует ожидать перерасчета и увеличения пенсий.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

По словам Капинуса, в этом году уже была проведена индексация пенсий и запланировано проведение нескольких массовых перерасчетов пенсий.

Так, с 1 марта на коэффициент увеличения 1,197 были проиндексированы пенсии, назначенные в соответствии с Законами Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы" и "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц“.

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Также увеличены размеры минимальных пенсий по инвалидности военнослужащим и пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы. Кроме того, выросли размеры минимальной пенсии и минимальных пенсионных выплат пенсионерам разных возрастных категорий, имеющих полный страховой стаж.

В целом, во время мартовской индексации были перечислены выплаты 10,5 млн украинских пенсионеров, говорит глава Пенсионного фонда.

Кому повысили выплаты:

С 1 марта были увеличены размеры минимальных пенсионных выплат лицам с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС исходя из средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии, за 2022 год.

С 1 апреля в автоматическом режиме, после представления страхователями отчетности за I квартал 2023 года и поступления сведений об уплате единого взноса за этот период, перечислили пенсии пенсионерам, продолжающим работать

С 1 июля запланировано проведение индексации на 19,7% пенсий, назначенных в соответствии с Законами Украины "О государственной службе", "О службе в органах местного самоуправления", "О статусе народного депутата Украины", "О научной и научно-технической деятельности" .

Ранее в Пенсионном Фонде рассказали, какую денежную помощь по инвалидности получают люди трех групп.

Также глава Пенсионного фонда назвал сумму и возраст, до которого выплачивается пенсия за потерю кормильца.

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