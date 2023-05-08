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Повышение пенсий 2023: кто может на это рассчитывать

Автор
Александр МарущакАлександр Марущак
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Повышение пенсий 2023: кто может на это рассчитывать

Какие категории пенсионеров могут рассчитывать на повышение выплат

Во время мартовской индексации были перечислены выплаты 10,5 млн. украинских пенсионеров.

Глава правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус рассказал, кому в этом году следует ожидать перерасчета и увеличения пенсий.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

По словам Капинуса, в этом году уже была проведена индексация пенсий и запланировано проведение нескольких массовых перерасчетов пенсий.

Так, с 1 марта на коэффициент увеличения 1,197 были проиндексированы пенсии, назначенные в соответствии с Законами Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы" и "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц“.

Также увеличены размеры минимальных пенсий по инвалидности военнослужащим и пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы. Кроме того, выросли размеры минимальной пенсии и минимальных пенсионных выплат пенсионерам разных возрастных категорий, имеющих полный страховой стаж.

В целом, во время мартовской индексации были перечислены выплаты 10,5 млн украинских пенсионеров, говорит глава Пенсионного фонда.

Кому повысили выплаты:

  • С 1 марта были увеличены размеры минимальных пенсионных выплат лицам с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС исходя из средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии, за 2022 год.
  • С 1 апреля в автоматическом режиме, после представления страхователями отчетности за I квартал 2023 года и поступления сведений об уплате единого взноса за этот период, перечислили пенсии пенсионерам, продолжающим работать
  • С 1 июля запланировано проведение индексации на 19,7% пенсий, назначенных в соответствии с Законами Украины "О государственной службе", "О службе в органах местного самоуправления", "О статусе народного депутата Украины", "О научной и научно-технической деятельности" .

Ранее в Пенсионном Фонде рассказали, какую денежную помощь по инвалидности получают люди трех групп.

Также глава Пенсионного фонда назвал сумму и возраст, до которого выплачивается пенсия за потерю кормильца.

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Дата публикации
Просмотры
1112
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