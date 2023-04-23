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Украинцам могут отменить пенсионные выплаты: кто под угрозой

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Украинцам могут отменить пенсионные выплаты: кто под угрозой

Пенсия в 2023 году

Выехавшим за границу пенсионерам теперь будут присылать выплаты международными переводами.

В Раде планируется проверить правомерность предоставления пенсионных выплат для украинцев. Следовательно, часть пенсионеров может потерять право на получение денежного довольствия.

Об этом говорится на сайте ФПУ в опубликованном проекте приказа "Об утверждении Методики верификации пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания". Согласно ему, будут проверять соблюдение требований обмена информацией о персональной информации пенсионеров.

Отмечается, что будут проверять, правильно ли указаны персональные данные получателей выплат и правомерность предоставления пенсий.

Отменить пенсионную выплату могут, если:

  • найдут ошибку в фамилии;
  • окажется, что пенсию получали по фальшивым документам;
  • человек не получает деньги в течение шести месяцев;
  • пенсионер стал переселенцем и куда-то переехал;
  • гражданин прожил определенное время за границей (пенсию не будут платить только за время пребывания не в Украине).

Выехавшим за границу пенсионерам теперь будут присылать выплаты международными переводами. Деньги можно будет получать в отделении почты, в которое Укрпочта технически сможет отправить перевод.

Отметим, что речь идет о пенсионерах, которые до этого получали пенсию наличными, а не на карту – для последних ничего не изменится.

Напомним, Министерство финансов и Пенсионный фонд Украины проводят процедуру проверки получателей социальных выплат, в том числе и пенсионеров. В соответствии с приказом «Об утверждении Методики верификации пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания.

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Дата публикации
Просмотры
6765
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