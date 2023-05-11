Мужчина выстрелил девочке в голову во время ее игры в прятки с другими детьми

Дойл даже не увидел, что ранил 14-летнюю девочку.

В Луизиане (США) 58-летний Дэвид Дойл открыл огонь по группе детей, которые во время игры в прятки забежали во двор.

Об этом сообщает израильское издание vesty.co.il.

Дойла был арестован. Полиции он сообщил, что "заметил тени у дома" – и после этого взялся за оружие и открыл огонь по бегущим из его сада. Он даже не заметил, что попал в голову 14-летней девочки.

Ребенок был госпитализирован. К счастью, ранение оказалось безопасным для жизни.

Дойла обвиняют в нападении при обременительных обстоятельствах.

На улице, где живет Дойл, расположено всего три дома. Его соседи – семья потерпевшей девочки и их родственник. По словам местных властей, подростки затеяли игру в прятки и во время игры прятались за кустом на территории, принадлежащей Дойлу.

Между тем, в Украине 20-летняя Ксения Бирюкова потеряла жениха на фронте и стала вдовой с новорожденной дочерью. 29-летний Михаил успел дать имя дочери, но не успел увидеть.

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