Победа возможна: Резников рассказал, когда Украина может переломить ситуацию на поле боя

Украина не хочет замораживать или продолжать войну, а только победить.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что ВСУ могут переломить ситуацию на поле боя уже в этом году.

Об этом он сказал в комментарии изданию El Mundo.

Министр обороны подчеркнул, что сейчас Украина является щитом Европы, сдерживающей российскую агрессию. Он уверен, что Украина в этом году хочет переломить ситуацию на поле боя. Резников отметил, что победа Украины возможна, но для этого нашему государству нужна помощь союзников.

"С другой стороны, время имеет решающее значение. Продолжение или замораживание войны – это потери жизней, человеческие страдания", – сказал министр.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский и министр обороны Алексей Резникова опасаются, что результат предстоящего контрнаступления может не оправдать ажиотажа, существующего в последние месяцы. Поэтому высокопоставленные чиновники пытаются снизить эти надежды.

Также Резников убежден, что Украина уволит аннексированный в 2014 году Крым военно-политическим путем.

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