Историческое событие: "Полесье" досрочно оформило выход в УПЛ

Житомирский клуб будет впервые играть в элите украинского футбола.

Житомирское "Полесье" выбороло путевку в украинскую Премьер-лигу (УПЛ) на сезон-2023/24.

Это произошло после разгромной победы житомирской команды над "Кременем" (5:0) в домашнем матче 6-го тура Чемпионской группы Первой лиги.

"Полесье" с 28 очками возглавило турнирную таблицу Первой лиги. За два тура до завершения чемпионата житомирский клуб уже точно не опустится ниже второй позиции, дающей прямую путевку в УПЛ.

Таким образом, житомиряне впервые в истории будут играть в элитном дивизионе чемпионата Украины.

Отметим, что "Полесье" стало второй командой первой лиги, которая повысилась в классе на следующий сезон. Ранее досрочно вышла в УПЛ киевская "Оболонь".

Напомним, первые две команды Первой лиги выходят в УПЛ напрямую, а третье и четвертое места будут играть стыковые матчи против 13-го и 14-го клубов Премьер-лиги.

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