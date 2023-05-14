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Брат заподозрил 12-летнюю сестру в потере девственности и убил ее

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Брат заподозрил 12-летнюю сестру в потере девственности и убил ее

Мужчина убил сестру-подростка / Фото: pixabay.com

Менструальную кровь он принял за кровь после первого секса.

В Индии 30-летний мужчина заподозрил 12-летнюю сестру в потере девственности и убил ее.

Об этом сообщает Jagran.

Брат увидел на одежде сестры следы крови и решил, что она лишилась невинности. Менструальную кровь он принял за кровь после первого секса.

Девочка ничего не могла объяснить, мужчина начал пытать ее.

Предварительное расследование показало, что изверг подвергал сестру пыткам, нанося ей ожоги горячими щипцами. От полученных травм девочка скончалась.

Жертва проживала с братом и его женой. После того как история получила огласку, против обвиняемого возбудили уголовное дело. Тело девочки направлено на вскрытие.

Ранее сообщалось, что в Индии родственники невесты забили насмерть ее избранника. 22-летний парень получил травмы половых органов и был ослеплен. Он умер в болнице от полученных травм.

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Дата публикации
Просмотры
2541
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