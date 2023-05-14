Шольц после визита Зеленского перешел на украинский

После встречи с президентом Украины немецкий канцлер написал твит на украинском языке.
Канцлер Германии Олаф Шольц, который в воскресенье, 14 мая, встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его визита в Берлин, опубликовал сообщение в Twitter на украинском языке.
"Твой визит в Берлин — мощный сигнал, дорогой президент Зеленский", — написал он.
Немецкий канцлер подчеркнул, что его страна оказывает Украине гуманитарную, политическую, финансовую поддержку и поддержку вооружением и будет делать это, "пока это необходимо".
"Мы не ослабляем нашу поддержку: Германия предоставляет новый пакет военной помощи общей стоимостью 2,7 млрд. евро, в том числе дальнейшие боевые танки Leopard-1, БМП Marder и системы ПВО Iris-T".
Ранее только президент Франции Эммануэль Макрон в Twitter обращался к украинцам на украинском языке — в годовщину полномасштабного вторжения России.
Также премьер Великобритании Борис Джонсон записал видео в декабре 2022 года, в котором поздравил украинцев с Рождеством, сказав несколько слов на украинском.
Напомним, сегодня на совместном брифинге с президентом Зеленским немецкий канцлер заявил, что его правительство не откажется от поддержки Украины и сообщило, что с начала войны всесторонняя помощь Германии уже составила 17 миллиардов евро.
Читайте также: