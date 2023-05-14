Зеленского ждут в Париже: с кем встретится президент Украины

Его будут встречать премьер Франции Элизабет Борн и госпожа министр иностранных дел Катрин Колонна.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидается 14 мая вечером в Париже после его визитов в Рим (Италия) и Германию.

Об этом сообщает AFP, а также Le Figaro.

Зеленский приземлится рано вечером 14 мая на авиабазе Велизи Виллакубле. Его будут встречать премьер Франции Элизабет Борн и госпожа министр иностранных дел Катрин Колонна.

15 мая глава Украины встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Версальском замке.

Напомним, Владимир Зеленский исключил возможности мирных переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Президент Украины назвал главу Кремля "принцессой" и "неадекватным человеком".

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