Зеленский ответил, атакует ли Украина территорию РФ

Владимир Зеленский прокомментировал обвинение России в якобы атаках ВСУ по ее территории.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина сосредоточена на освобождении своей международно-признанной территории от оккупантов и не заинтересована в атаках по территории России.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом в Берлине, пишет "Укринформ".

"Что касается атак российской территории, то мы не атакуем российскую территорию. Мы освобождаем нашу законную землю. Мы в этом не заинтересованы, у нас нет на это времени, у нас нет на это сил и нет на это оружия", — подчеркнул Зеленский.

Он также сказал, что сейчас Украина сосредоточена на подготовке контрнаступательных действий по деоккупации своей территории согласно международному праву и закону.

Напомним, в воскресенье, 14 мая, президент Украины Владимир Зеленский в Берлине встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

В ходе встречи речь шла, в частности, об интенсивном сотрудничестве между ФРГ и Украиной.

Зеленский также отметил, что в этом году пора определять завершение российско-украинской войны.

Президент также верит в успех договоренности о поставках Украине истребителей на фоне своих визитов в европейские столицы.

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