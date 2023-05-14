Эксперт оценил два возможных направления контрнаступления ВСУ

ВСУ могут нанести удары по Запорожской области. Там очень небольшое расстояние между линией соприкосновения и железнодорожной магистралью, которая проходит от Донецка до Херсона, которой поставляется российская группировка.

Об этом рассказал военно-политический эксперт Юрий Федоров в эфире "Фейгина Live".

"Там могут двигаться танки относительно беспрепятственно. Российское командование построили в этой зоне самые мощные укрепленные линии. Поэтому, как могут считать в Москве, хитрые офицеры и генералы ВСУ туда не полезут, а полезут куда-нибудь в другое место", — говорит эксперт.

Также по его словам, нанести удар украинские военные могут в Луганской области вдоль границы.

"Там, наверное, и минных полей меньше, и проще окопы. И политически представьте – взятый Донецк или ВСУ прорываются в Луганск. Донецк взять тяжело, а пройти вдоль границы в Луганск и взять Луганск – это такой фантастический политический эффект", — резюмирует эксперт .

Добавим, по мнению эксперта, все больше оснований полагать, что есть группа людей в высшем эшелоне власти, которая хочет убрать Шойгу и Пригожина.

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