В Минобороны РФ подтвердили смерть двоих полковников под Бахмутом

Полковники оккупационных войск РФ были ликвидированы в Донецкой области.

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил о смерти двоих полковников, воевавших против Вооруженных сил Украины под Бахмутом в Донецкой области.

Об этом пишет пропагандистское издание "ТАСС".

Командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров, руководивший войсками России в районе населенного пункта Ивановское, был ликвидирован во время штурма.

По словам Конашенкова, командир погиб во время эвакуации с поля боя из-за тяжелых ранений.

В Бахмуте также был ликвидирован заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко во время штурма. Оккупант погиб из-за множественных осколочных ранений.

Напомним, ВСУ нанесли удар по расположению российских захватчиков неподалеку от Бахмута. В результате прилета было ликвидировано около 20 захватчиков, среди которых был командир и начальник штаба бригады и один из заместителей командующего 2 АК.

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