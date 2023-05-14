В мае Польша получит первые системы HIMARS – названа дата

Польша получит первые реактивные системы залпового огня HIMARS в понедельник, 15 мая.

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Влащак, пишет Business Insider.

"Заказ для польской армии самый большой в истории. В 2018 году мы подписали контракт на ЗРК Patriot и они уже у нас. Первые пусковые установки HIMARS прибудут в Польшу завтра", — заявил министр.

Министр обороны Польши подчеркнул, что у страны будет самая мощная армия Европы через несколько лет.

"Мы укрепляем польское войско, пытаясь сделать его настолько сильным, чтобы остановить захватчиков от нападения на нашу родину. Это политика обороны и сдерживания", – подчеркнул министр обороны Польши.

Напомним, Польша вскоре разместит системы HIMARS рядом с Калининградской областью РФ и планирует укрепить свою армию.

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