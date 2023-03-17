Из-за угрозы от России Польша разместит HIMARS на границе с Калининградской областью

Министр обороны Польши подчеркнул, из-за агрессивной политики Путина государство планирует укрепить свои вооруженные силы, чтобы тот не решился не напасть на него.

Польша вскоре разместит системы HIMARS рядом с Калининградской областью РФ и планирует укрепить свою армию, чтобы на государство не решились напасть ни президент России Владимир Путин, ни другие, кто пытается отстроить "империю зла".

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает Portal Samorządowy.

Глава польского Минобороны анонсировал организацию новых воинских частей на местах ликвидированных до 2015 года. Эти частиты оснастят современным оборудованием.

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Блащак проинформировал, что в подразделения 16-й механизированной дивизии в Ольштыне недавно поступили корейские танки K2 и самоходные гаубицы K9. Кроме того, дивизия вскоре получит ракетные установки HIMARS.

"16-я механизированная дивизия с каждой неделей становится все сильнее и сильнее как силой воинов, так и техникой, которую она имеет на вооружении", – сказал министр обороны.

Он отметил, что подразделения дивизии дислоцируются вблизи границы с Калининградской областью.

Блащак подчеркнул, из-за агрессивной политики Путина в планах Польши – укрепить свои вооруженные силы, чтобы российский диктатор не решился напасть на страну.

"Мы, поляки, осознаем, насколько опасна империя зла, какая Российская империя – сколько обид, сколько преступлений совершили россияне, когда оккупировали польскую территорию. Поэтому наша задача – построить такую силу польской армии, чтобы те, кто сегодня восстанавливает империю зла, не решились напасть на нашу родину", — подчеркнул глава Минобороны.

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Напомним, в ноябре 2022 года стало известно, что Польша в ускоренном режиме строит стену на границе с Калининградской областью РФ.

В феврале 2023 года министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас подчеркнул, что НАТО должно быть готово к тому, что Россия попытается вторгнуться в страны Балтии. Министр отметил, что Литва граничит с Калининградской областью.

В Минобороны РФ 4 марта заявили, что армия страны проводит радиолокационные учения в Калининградской области. Для наблюдения за небом используют мощные радиолокационные станции "Гамма", а также "Небо" с радиусом действия в 500 км.

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