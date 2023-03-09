Польша устанавливает противотанковые ежи на границе с Беларусью: что произошло

Польша устанавливает противотанковые ежи на границе с Беларусью.

Об этом говорится в заявлении министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака.

"В феврале началось строительство укреплений на границе с Калининградской областью. Сегодня солдаты начали возводить укрепления на границе с Беларусью. Это часть нашей стратегии обороны и сдерживания", – сообщил польский министр обороны.

Фото: Мариуш Блащак

Фото: Мариуш Блащак

Фото: Мариуш Блащак

Напомним, ранее Министерству обороны Польши сообщили, что они усиливают границу с Россией и Беларусью. Первые укрепления возводятся на границе с Калининградской областью.

Также Медведев в новом бреду пригрозил дойти до границ Польши, чтобы устранить "угрозу" для России.

Читайте также: