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Польша устанавливает противотанковые ежи на границе с Беларусью: что произошло

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1421
Время на прочтение
1 мин
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Польша устанавливает противотанковые ежи на границе с Беларусью: что произошло

Фото: Мариуш Блащак

Польша готовится защищаться от Беларуси.

Польша устанавливает противотанковые ежи на границе с Беларусью.

Об этом говорится в заявлении министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака.

"В феврале началось строительство укреплений на границе с Калининградской областью. Сегодня солдаты начали возводить укрепления на границе с Беларусью. Это часть нашей стратегии обороны и сдерживания", – сообщил польский министр обороны.

Фото: Мариуш Блащак / ©
Фото: Мариуш Блащак
Фото: Мариуш Блащак / ©
Фото: Мариуш Блащак
Фото: Мариуш Блащак / ©
Фото: Мариуш Блащак

Напомним, ранее Министерству обороны Польши сообщили, что они усиливают границу с Россией и Беларусью. Первые укрепления возводятся на границе с Калининградской областью.

Также Медведев в новом бреду пригрозил дойти до границ Польши, чтобы устранить "угрозу" для России.

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Дата публикации
Просмотры
1421
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