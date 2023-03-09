Польша устанавливает противотанковые ежи на границе с Беларусью: что произошло

Польша готовится защищаться от Беларуси.
Польша устанавливает противотанковые ежи на границе с Беларусью.
Об этом говорится в заявлении министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака.
"В феврале началось строительство укреплений на границе с Калининградской областью. Сегодня солдаты начали возводить укрепления на границе с Беларусью. Это часть нашей стратегии обороны и сдерживания", – сообщил польский министр обороны.
Напомним, ранее Министерству обороны Польши сообщили, что они усиливают границу с Россией и Беларусью. Первые укрепления возводятся на границе с Калининградской областью.
Также Медведев в новом бреду пригрозил дойти до границ Польши, чтобы устранить "угрозу" для России.
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