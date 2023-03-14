Тестируют современные станции: россияне начали военные маневры на границе с Польшей

РФ может "следить" за небом над семью странами.

Российская армия проводит радиолокационные учения в Калининградской области, РФ. Для наблюдения за небом солдаты Путина используют мощные радиолокационные станции "Гамма" и "Небо". Радиус действия второго – полтысячи километров.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"В Калининградской области продолжается тактическое обучение с участием подразделений полка ПВО Балтийского флота, оснащенных современными радиолокационными станциями "Небо" и "Гамма" , - сообщил российский подполковник Сергей Зибинский, представитель Западного военного округа.

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Как добавляют российские военные, в рамках маневров солдаты должны будут подготовить станции радиолокаций и должным образом замаскировать боевые позиции. После оглашения боевой тревоги их задачей будет выявление в небе иностранных самолетов, определение их национальности и передача полученной боевой информации на высшие командные пункты. Они будут вооружены зенитно-ракетными комплексами С-400.

Радиолокационные станции смогут контролировать воздушное пространство на расстоянии в несколько сотен километров. Информация о воздушной обстановке от всех радиолокационных подразделений мгновенно поступает на пункты управления.

В учениях принимают участие около 100 военнослужащих и 30 единиц вооружения и спецтехники. В РФ убеждают, что обучение носит плановый характер.

"Небо" является одним из самых мощных российских переносных радаров. Его радиус действия достигает 500 км. Расположен в Калининградской области, благодаря ему пытаются "подсмотреть" за небом над 7 странами – Беларуси, Эстонии, Литвы, Латвии, Германии, Польши и Швеции.

К слову, Калининградская область является наиболее милитаризованной территорией Российской Федерации. Также в области есть четыре военных аэропорта.

Напомним, Россия планирует провести военные учения с Монголией и Лаосом. В рамках учеб будут отрабатываться применение различных тактических приемов современного боя. Кроме того, армейцы будут учиться ликвидировать "условные незаконные вооруженные формирования".

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