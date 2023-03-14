Тестують сучасні станції: росіяни почали військові маневри на кордоні з Польщею

РФ може "стежити" за небом над сімома країнами.

Російська армія проводить радіолокаційні навчання в Калінінградській області, РФ. Для спостереження за небом солдати Путіна використовують потужні радіолокаційні станції "Гамма" і "Небо". Радіус дії другого – півтисячі кілометрів.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони РФ.

"У Калінінградській області триває тактичне навчання за участю підрозділів полку ППО Балтійського флоту, оснащених сучасними радіолокаційними станціями "Небо" і "Гамма" , — повідомив російський підполковник Сергій Зибінський, речник Західного військового округу.

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Як додають російські військові, в межах маневрів солдати повинні будуть підготувати радіолокаційні станції та належним чином замаскувати бойові позиції. Після оголошення бойової тривоги їх завданням буде виявлення в небі іноземних літаків, визначення їхньої національності та передавання отриманої бойової інформації на вищі командні пункти. Вони будуть озброєні зенітно-ракетними комплексами С-400.

Зазначається, радіолокаційні станції зможуть контролювати повітряний простір на відстані в кілька сотень кілометрів. Інформація про повітряну обстановку від усіх підрозділів радіолокації миттєво надходить на пункти управління.

У навчаннях беруть участь близько 100 військовослужбовців та близько 30 одиниць озброєння та спецтехніки. У РФ переконують, що навчання має плановий характер.

"Небо" наразі є одним з найпотужніших російських переносних радарів. Його радіус дії сягає 500 км. Розташований у Калінінградській області, завдяки йому намагаються "підглянути" за небом над 7 країнами – Білорусі, Естонії, Литви, Латвії, Німеччини, Польщі та Швеції.

До слова, Калінінградська область наразі є найбільш мілітаризованою територією Російської Федерації. Також в області є чотири військові аеропорти.

Нагадаємо, Росія планує провести військові навчання з Монголією та Лаосом. У межах навчань будуть відпрацьовуватись застосування різних тактичних прийомів сучасного бою. Крім того, армійці будуть вчитися ліквідовувати "умовні незаконні збройні формування".

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