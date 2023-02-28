У Білорусі поблизу кордону України відбулася висадка десанту: що відомо (відео)

Ймовірно, причиною тривоги у Волинській та Рівненській областях були навчання із висадки десанту у Білорусі.

У Брестській області Білорусі, що межує із Україною, 28 лютого у рамках військових навчаннях РБ та РФ відбувалося десантування парашутистів.

Про це повідомляє Brestcity із посиланням на пресслужбу 38-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади.

Планові стрибки військових заплановані від 12.00 до 18.00.

"За інформацією керівництва 38-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади, з борту літака Іл-76МД та вертольота Мі-8МТВ планові стрибки в період з 12.00 до 18.00 проведуть бійці цієї частини. Десантування парашутистів із військово-транспортної авіації здійснюватиметься на полігон "Брестський". Приводів для будь-якого занепокоєння немає", - йдеться у повідлмленні.

У Мережі з'явилися відео польоту військово-транспортного літака Іл-76МД. Як стверджують автори, кадри зняті у Бресті. Літак пролетів над містом на доволі низькій висоті.

Це відео прокоменував для ТСН.ua речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко. Він не виключає, що воно було знято на певній відстані від кордону - за 10-20 км. Демченко наголосив, що заходи безпеки на північних напрямках залишаються посиленими. Ситуація на кордоні із Білоруссю контрольована.

Нагадаємо, у вівторок, 28 лютого, у двох областях, які межують із Брестською областю, після 14:00 лунала повітряна тривога. Йдеться про Волинську та Рівненську області. Ймовірно, причиною тривоги були навчання із висадки десанту у Білорусі.

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