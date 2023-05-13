ВСУ в Клещиевке ликвидировали нескольких топзахватчиков

Украинские военные нанесли удар по расположению российских захватчиков в оккупированной неподалеку от Бахмута Клищиевке. В результате прилета по позициям 4 ОМСбр, 2-го армейского корпуса оккупационных войск РФ было ликвидировано примерно 20 захватчиков, среди которых был командир и начальник штаба бригады и один из заместителей командующего 2 АК.

Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.

"Откровенно передаю приветствие семьям демобилизованных: заместителя командующего 2АК из МНС полковника "Т"; командира 4 ОМСбр полковника "М"; начальника штаба 4 ОМСбр полковника "М", — отметил Штефан.

Он также отметил, что заместитель командира 4 ОМСбр полковника с фамилией, начинающейся на букву "Я", был серьезно ранен, поэтому нельзя исключать, что скоро он "присоединится к товарищам" и пополнит списки ликвидированных.

"Санитарные и безвозвратные потери личного состава – до 20 человек, [потери] вооружения и военной техники уточняются. Клещиевка это Украина. Должности и воинские звания хороши, как и эта новость... Но это еще не все. Информация будет дополняться. Слава Украине и его воинам", – заметил Штефан.

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины отвергают российских оккупантов на Бахмутском направлении и продвигаются в глубину позиций врага.

Кроме того, мы ранее информировали, что в России сообщили о гибели 9 летчиков в результате авиакатастроф в Брянской области.

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