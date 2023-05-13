Танк ВСУ в упор расстреливает окопы окупантов (видео)

Видео работы украинского танка в районе Бахмута было зафиксировано БПЛА.

Украинский танк атаковал вражеские позиции в районе Бахмута и в упор расстрелял окопы с российскими захватчиками.

Соответствующее видео было опубликовано Telegram-каналом WarLife 18+.

На видео можно увидеть, как наши военные подъезжают вплотную к враждебным позициям в лесопосадке и начинают "отрабатывать" по врагу.

Украинский танк атаковал позиции окупантов

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины отвергают российских оккупантов на Бахмутском направлении и продвигаются в глубину позиций врага.

Кроме того, мы ранее информировали, что спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что Украинские Вооруженные силы продолжают оттеснять российских оккупантов на Бахмутском направлении.

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