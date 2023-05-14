Как избавиться от улиток на огороде и защитить урожай: лучшие советы

Рассказываем об эффективных экологических средствах борьбы с улитками, как защитить от них урожай.

Улитки или слизни – надоедливые вредители, чья слизь портит растение, на которое попадает. Кроме того, это ночные животные, поэтому часто даже ожесточенный огородник может не догадываться о масштабе проблемы, если не посещает участок вечером.

Улитки ведут ночной образ жизни, днем прячутся в верхнем слое почвы, подъедая корни. Ночью выбираются из своих хранилищ и повреждают растения, выедая дырки в листьях, плодах и ягодах, таким образом, уничтожают все растение. О том, что именно здесь была улитка укажет блестящая слизистая дорожка, которую перемещаясь, обычно оставляет особь.

Со слизнями нужно бороться с мая до июля, в это время необходимо стараться их как можно больше уничтожить — выпалкой сорняков, обкашиванием участков, рыхлением почвы, уборкой куч листьев, ветхих пней или веток. Эти места служат убежищем для улиток от жары летом и от холода осенью. Следует также проводить междурядные обработки, где улитки в августе откладывают новые яйца.

Эффективен ручной сбор моллюсков. Собирать улиток из растений и почвы нужно во влажную погоду, после дождя, ночью и утром по росе, когда моллюски активно ползают и питаются. Чтобы собрать улиток механическим способом в местах их скопления, раскадывают мокрые тряпки, куски шифера, фанеры, дощечки и т.д. Периодически эти вещи просматривают и собирают улиток. Уничтожают собранные улитки с помощью крепкого соляного раствора, помещая их туда, или заливают крутым кипятком.

Какие приманки можно использовать для сбора улиток

Действенный способ борьбы со слизнями – приготовление ловушек из напитков, которые любят эти вредители. Здесь пригодятся пиво, кефир, компот или раствор с медом. Разлив эти вкусности в плоские блюдца, или вкопанные в землю пластиковые бутылки, на следующее утро найдете внутри емкостей кучу улиток.

Приманкой для скользких вредителей могут служить и кожуры грейпфрута или дыни. На утро сможете собрать урожай из вредителей, сидящих под шкурками.

Положите между рядами увлажненную ветку и капустный лист. Утром улитки соберутся на этой ловушке и их не нужно будет искать и собирать по одному.

Чем отвадить улиток

Улитки и слизни ненавидят терпкие благоухающие растения, поэтому хорошим решением будет рассадить в междурядья чеснок, лук, розмарин, лаванду или щавель. Их запах точно заставит держаться вредителей подальше от вашего огорода.

Улитки чувствительны к извести негашеной или хлорной. Нужно посыпать известью грядки поздним вечером или ночью, когда из укрытий выходят вредители, чтобы поживиться, из расчета 20–30 граммов извести на квадратный метр. Но известь действует только при непосредственном контакте с телом моллюска. Поэтому во влажную погоду эффективность использования извести не высока – улитки легко очищаются от попадания на них едких частиц благодаря обильному слизевыделению.

Опрыскивание для борьбы с улитками

Еще один способ – обработка листьев безвредными для растений растворами. Так, вы можете растворить 50 гр порошковой горчицы в 300 мл воды, дать жидкости настояться, затем добавить еще 700 мл воды и опрыскать этим раствором ваши угодья. Вместо горчицы можно использовать настой чеснока. Его достаточно легко приготовить: достаточно раздавить несколько зубков и залить небольшим количеством воды. Опрыскивать овощные культуры лучше рано утром, потому что улитки любят сплачиваться во влажных прохладных местах.

Одним из методов борьбы со слизнями является использование нашатырного спирта. 100–150 мл 10% нашатырного спирта растворяют в 10 л воды. Препарат мгновенно убивает улиток при контакте, но сам препарат очень неустойчив и быстро теряет свои свойства, поэтому опрыскивать его нужно сразу после приготовления. Опрыскивание нашатырным спиртом проводят поздно вечером во время наибольшей активности улиток между 21 и 2 часами ночи.

Природные враги улиток и улиток

Птицы – хищники, которые с удовольствием лакомятся разнообразными вредителями, в числе которых и улитки. Хорошей идеей станет запустить кур или гусей на участок, пораженный улитками. Если же вы не держите домашних птиц, советуем вам сделать кормушку для птиц, которые будут прилетать погостить на ваш огород – они тоже любят клевать вредителей. Вы также можете открыть второй фронт, выставив ведра с водой на участке – этим вы привлечете лягушек, которые вместе с птицами начнут сражаться с улитками. Из млекопитающих их особенно любят ежи.

Весьма затратный способ посыпать улиток солью, которая будет извлекать из них влагу и убивать. Этот способ подойдет тем, кого вредители сильно достали и кто хочет жестоко поквитаться с ними.

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